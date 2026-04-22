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潤隆擬減資兩成 配息1.5元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤隆（1808）22日召開重大訊息記者會，董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額約17.86億元，減資後股本71.44億元，減資比率約20%。圖／擷自台灣證券交易所yt
潤隆（1808）22日召開重大訊息記者會，董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額約17.86億元，減資後股本71.44億元，減資比率約20%。圖／擷自台灣證券交易所yt

潤隆（1808）22日召開重大訊息記者會，董事會決議，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，減資金額約17.86億元，減資後股本71.44億元，減資比率約20%。

另外，潤隆今日同步公告，擬配發每股現金股利1.5元，依今日收盤價29.7元計算，現金殖利率約5％。

潤隆總經理林暐鈞表示，由於接下來將迎來大量的完工交屋量，為了提升股東權益報酬率，因此去年、今年都分別辦理過減資，去年已辦理現金減資，退還股東股款每股1元，減資金額約9.92億元，而此次減資兩成，則退還每股2元給股東。

至於完工交屋上，潤隆表示，今年首季主要受惠兩大百億級案量台中「VVS1」、「市政愛悅」持續交屋認列，下半年則有兩筆新案會完工，總銷約125億元。

減資

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