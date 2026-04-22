潤隆擬減資兩成 配息1.5元

隨著全球氣候變遷加劇及永續農業意識抬頭，傳統農業正經歷一場綠色革命。臺灣證券交易所與台經院合作的「台灣前瞻產業研析報告」，該報告指出，農用化學品產業競爭焦點正從傳統化學農藥轉向高技術、低碳排放的生物型產品，而臺灣創新板掛牌企業正瀚生技（6534），正在領航這場永續新商機。

2026-04-22 00:20