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創近四年新高…興富發超額配息4元 現金殖利率11.7%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）大方超額配息，創近四年新高！興富發22日公告，董事會決議日期，擬配發每股現金股利4元，依今日收盤價34元計算，現金殖利率約11.7%。

興富發2025年稅後純益44.37億元，年減29.4%，每股稅後純益（EPS）2.1元。

興富發表示，去年由於部分案量因缺工遞延，因此獲利衰退，不過今年起邁入完工高峰，完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等，中長期動能無虞。

此外，興富發未來五年交屋也有看頭，2027年743.38億元， 2028年749.86億元，2029年完工量529.23億元，2030年728.1億元，2031年531.41億元。

在銷售上，興富發目前在手案量達4,957.52億元，興富發表示，去年起啟動有感讓利、低自備雙管齊下策略，今年將延續，並透過精裝修贈送及結構工程期零付款等方式吸引剛性購屋族。

展望未來，興富發表示，持續採取商辦與住宅雙軌布局，北部聚焦精華地段與高端市場，中南部掌握區域建設與人口紅利，且相當看好台灣商辦市場，尤其是微型商辦，再來則是企業總部，而集團兩產品皆有布局，住宅則以小坪數2房為主流。

興富發

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