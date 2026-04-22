快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

王品股東會紀念品開獎！3000元大禮包全數電子化 股東人數再飆高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品。圖／業者提供
王品。圖／業者提供

眾多股民引頸期盼的王品（2727）股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

王品集團自2018年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，買1股就能入手的超優惠抵用券成功讓股東一同「瘋美食」，今年股東人數來到15.8萬人、再次改寫歷史新高。2026年的「王品股東大禮包」為增加使用便利性與消費彈性，將3,000元抵用券全部改為電子券，透過「王品瘋美食APP」可一鍵獲得。

2026年股東大禮包抵用券共分為三種：首先是1張200元電子抵用券，消費滿1,000元可使用，相當於現享8折優惠，王品集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自2026年7月至2027年6月為止。其次，每月2張、共計24張的100元電子抵用券，於王品集團餐廳消費滿1,000元可折抵1張，不限平假日均可使用。第三種則是購物網站「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1,000元即可現折200元，每筆訂單可用1張，總共可使用2次，使用期限至2026/12/31為止。（詳細使用方式依票券規範為準）

王品表示，王品股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升，今年採用全電子抵用券的形式，結合「王品瘋美食APP」本身可找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，讓消費更便利，一支手機就能完成所有用餐前後的需求。目前「王品瘋美食APP」會員數已超越570萬人，王品也邀請更多股東，透過這次機會成為瘋美食會員，體驗更全面的美食與服務。

王品股東會今年預計於6月17日舉行，最後過戶日為4月18日，最後交易日為4月15日。持股1,000股以上的股東，可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。

眾多股民引頸期盼的王品股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」。圖／王品提供
眾多股民引頸期盼的王品股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」。圖／王品提供

王品 股東

延伸閱讀

006208有5張就勝過其餘90％股東！懶錢包：即便分割恐也難縮小與0050規模差距

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

HAPPY GO 母親節大檔開打！滿千抽 Switch 2、最高回饋6倍點數

王道銀推新戶台幣活儲年利率最高8.8% 綁定行動支付加碼回饋5%

相關新聞

王品股東會紀念品開獎！3000元大禮包全數電子化 股東人數再飆高

眾多股民引頸期盼的王品（2727）股東會紀念品22日開獎，延續往年大手筆，發出價值3,000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，邀請15.8萬位股東共享美味食光。

寶成加碼印尼 蓋新廠

全球製鞋龍頭寶成（9904）持續擴大印尼布局，昨（21）日代印尼子公司公告，以自地委建方式興建印尼新廠，預計投資金額約6,680萬美元（折合約新台幣21億元）；另位於印度的新廠，預計最快今年底可以試量產。

正瀚農化創新 商機旺

隨著全球氣候變遷加劇及永續農業意識抬頭，傳統農業正經歷一場綠色革命。臺灣證券交易所與台經院合作的「台灣前瞻產業研析報告」，該報告指出，農用化學品產業競爭焦點正從傳統化學農藥轉向高技術、低碳排放的生物型產品，而臺灣創新板掛牌企業正瀚生技（6534），正在領航這場永續新商機。

台泥慶80年 秀低碳成績單

台泥（1101）今年慶祝成立80周年，昨（21）日宣布，5月3日將首度公開全台首例「AI無人電動礦山車」系統，並以「以電代油」的動力革命，每年減少848噸碳足跡，降低78%的動力成本，已在礦區全面導入。

志強首季 EPS 1.2元

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布第1季自結合併損益，單季稅後純益2.41億元，季減17.2%、年減55.2%，每股稅後純益1.2元。法人表示，足球鞋進入傳統旺季，加上世足賽即將登場，第2季營運看俏。

允強新廠發威 營運衝

國內最大不銹鋼加工專業廠允強（2034），海外布局展現成效，尤其土耳其新廠進入收成期，隨著產能逐步開出與接單穩定提升，法人評估，允強今年營運將倒吃甘蔗、漸入佳境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。