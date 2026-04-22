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華勝：獲美系車款訂單 墨西哥業務看增直追陸廠

中央社／ 台北22日電

車用裝飾件廠華勝-KY今天表示，第1季取得美國一線車廠主力車型項目，規劃下半年啟動墨西哥生產計畫，預估未來墨西哥業務量將增加等同於中國據點業務量，今年整體業績預估可持續成長，中國市場業務穩健。

華勝-KY下午受邀參加券商舉行法人說明會，華勝-KY財務長朱中平指出，持續開發包括智慧型閱讀燈模組、智能動態多功能投影燈等智慧型車燈品項，截至2025年底，華勝-KY擁有68項國內外專利，合計銷售車型超過260款。

展望營運，華勝-KY董事長陳鏗勝透露，今年第1季取得美國一線車廠主力車型項目，規劃下半年啟動墨西哥生產工廠建設計畫，預期帶動海外營收成長。朱中平說明，相關產品規劃2027年第3季初開始交付，2028年逐步放量。

朱中平表示，華勝-KY積極調整組織架構，未來將有中國浙江嘉興平湖、泰國曼谷、美國以及墨西哥等4大業務據點，預期未來墨西哥業務量將等同於中國業務量。

在海外產能布局，朱中平表示，華勝-KY泰國廠將在今年投產，未來泰國和墨西哥廠生產後，可降低全球貿易戰風險，持續側重開發美國和東南亞市場業務。

在氛圍燈和智慧車燈布局，華勝-KY表示，汽車氛圍燈應用內裝升級，從高階車款逐步滲透至中低階車型，整體市場滲透率可望持續提升，此外智慧車燈已成為電動車主要成長動能，持續布局智慧型律動式LED變色氛圍燈。

華勝-KY自結3月合併營收新台幣2.56億元，年增64.47%，創同期新高，累計今年前3月營收5.94億元，年增30.3%。朱中平指出，首季營運淡季不淡，持續受惠電動車高階客戶需求帶動，預期今年整體業績可持續成長。法人評估，華勝-KY今年毛利率維持在28%至30%區間。

華勝-KY於2025年第4季每股純益1.96元，季增58%，全年每股盈餘5.32元，擬配發每股現金股利3.0802元。

根據資料，華勝工廠設於2003年，KY控股成立於2017年，集團營運總部位於中國浙江省平湖市，生產基地以浙江平湖及泰國為主，在墨西哥、美國、上海、台灣等地設有營運據點。

根據資料，華勝-KY主要布局車用LED氛圍燈光電、車用內外飾件等產品研發製造，主要市場在中國大陸，當地客戶以合資及自主品牌客戶為主，包括理想、蔚來、小鵬、奇瑞、長城等，歐美日等市場客戶包括福特（Ford）、通用（GM）、豐田（Toyota）、本田（Honda）等車廠，其中8成業務量以中國為主。

墨西哥 美國

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