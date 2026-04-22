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寶成加碼印尼 蓋新廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）持續擴大印尼布局，昨（21）日代印尼子公司公告，以自地委建方式興建印尼新廠，預計投資金額約6,680萬美元（折合約新台幣21億元）；另位於印度的新廠，預計最快今年底可以試量產。

據了解，該座新廠位於印尼西爪哇省的Cianjur（展玉），將專注於生產Nike運動鞋，為寶成在印尼的第四座製鞋廠，初期月產能規劃為30萬雙。

法人指出，印尼因具備勞動力成本優勢，成為寶成、來億-KY、中傑-KY、鈺齊-KY、志強與百和等製鞋與鞋材大廠的擴產重心；其中，寶成將印尼、印度與越南列為多元生產的關鍵據點，藉此推動營運動能，強化中長期產能布局。

業界指出，繼越南之後，總人口達2.8億人的印尼，成為製鞋業競相投資設廠的熱門地點，除了寶成之外，來億今年的營運重心聚焦於印尼產能的大幅擴張，以應對Adidas與HOKA等大客戶的強勁需求。

越南 印度 Nike

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