志強首季 EPS 1.2元

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布第1季自結合併損益，單季稅後純益2.41億元，季減17.2%、年減55.2%，每股稅後純益1.2元。法人表示，足球鞋進入傳統旺季，加上世足賽即將登場，第2季營運看俏。

志強第1季毛利率16.5%，較上季18.2%減少1.7個百分點，較去年同期減少3.7個百分點，主要受產品組合變動、原物料成本波動與印尼廠新產線初期投產成本影響。

不過，第1季營收回到季增走勢，尤其3月合併營收月增77%，且為近12個月來高點，若以美元計、較去年同期成長0.5%，更創單月營收歷史新高，顯見足球鞋市場的庫存調整與拉貨動能正緩步復甦。

3月起進入傳統足球鞋旺季，加上四年一度、史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動拉貨潮逐月增溫，第2季營運展望看俏。法人估，志強營運可望自第2季起逐季增溫，全年營收應有雙位數增長、續創新高。