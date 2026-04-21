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南紡化纖品機動漲價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
南紡董事長侯博明。記者劉學聖／攝影
南紡董事長侯博明。記者劉學聖／攝影

美伊戰事升溫推升石化原料行情，帶動化纖產品報價上揚。南紡（1440）昨（21）日召開法說會，發言人蘇冠銘指出，自3月起已啟動產品漲價機制，並採「每日機動調整」策略因應原料波動，獲客戶認同。

漲價品規劃方面，南紡表示，瓶用酯粒因供應鏈短、下游需求剛性強，價格已快速反映成本並進入高原期；相較之下，衣著用紡織品受制於供應鏈較長與庫存因素，漲價節奏較為緩慢，但隨著市場預期國內石化原料4至6月持續吃緊，客戶已逐步接受調漲，價格呈現穩步走升。

南紡表示，此波漲價主因來自上游PTA與EG等石化原料供應緊縮，在成本推升下，公司不再追求高稼動率與營收規模，而是以「擇優接單」與產品組合優化為核心，提升高毛利產品比重，以強化獲利結構。至於原料供應方面，儘管成本大幅上升，公司與國內兩大石化龍頭維持長期合作關係，預期至6月底供應無虞。

從產品別來看，去年化纖仍為南紡最大營收來源，占比約43%，紡紗占30%，其餘27%來自流通與其他事業，包括南紡購物中心與越南子公司。南紡指出，2025年整體產能持平，但受市場保守與價格競爭影響，紡紗與瓶用酯粒實際產出約下滑兩成。

在營運控管上，南紡將原絲與加工絲庫存壓在一個月水位，以降低原料波動風險。面對成本上揚，公司依訂單能見度機動調整稼動率，目前化纖平均稼動率約七成，後續將維持彈性調整，避免累積高成本庫存。

訂單能見度方面，紡紗訂單約1.5至兩個月，雖較過往縮短，但品牌下單頻率仍維持穩定，終端需求未見明顯轉弱；公司對第2季訂單成長維持審慎樂觀。另，瓶用酯粒訂單穩定至8月，聚酯棉能見度至7月底，整體接單動能仍具支撐。

另，南紡購物中心2025年營業額達109億元，2026年目標突破110億元，維持約3%至5%成長，並持續推進第三期招商，目標2030年完工開幕。資產開發部分，南紡科技園區首期規劃興建地上八層、地下二層廠辦大樓，預計2028年中完工、下半年取照後可出租或出售，挹注後續營收動能。

南紡 營收 美伊

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