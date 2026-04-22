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台泥慶80年 秀低碳成績單

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）今年慶祝成立80周年，昨（21）日宣布，5月3日將首度公開全台首例「AI無人電動礦山車」系統，並以「以電代油」的動力革命，每年減少848噸碳足跡，降低78%的動力成本，已在礦區全面導入。

台泥將在華山文創展出80周年的《台泥邁向80 築夢文明》沉浸體驗展，現場打造「AR智能觀測艙」，戴上僅75公克的AR工業眼鏡，可瞬間與遠端廠區零時差連線，監控值勤中的AI無人巡檢機；展覽現場將直接造出一座「UHPC科技拱橋」，體驗最薄處僅2公分、抗壓強度可達台北101混凝土1.5倍的極限工藝，展現高值化低碳建材的研發實力。

台泥也將在特展中展出2026年最新低碳建材，在歐洲參與電力交易市場的能源創新方案，以充儲一體模式整合綠色能源與虛擬電網（VPP）。台泥表示，支撐低碳產品與解決方案的核心理念，正是台泥核心發展的「城市採礦」（Urban Mining）。台泥展示在1萬1,800公里外的西非喀麥隆，利用當地廢棄「可可果殼」取代煤炭生質燃料，以及以「煅燒黏土」原料為核心的低碳製程，讓大眾親手觸摸這些廢棄物如何轉化為生生不息的「城市礦脈」。

台泥從日治時期接手四座水泥廠起步，1954年轉為民營後，參與國道1號、石門水庫到台北101的建設史，如今發展為台灣唯一跨足亞、歐、非三洲、布局20個國家主力市場的國際化企業。展望未來，台泥將以城市採礦的新核心價值，將社會與工業產生的代謝物重新提煉為永續動力，實踐「沒有絕對的廢棄物，只有放錯位置的資源」願景，在低碳發展趨勢下，台泥也以此開創新的商業模式與競爭優勢。

台泥 台北

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