聽新聞
0:00 / 0:00
睿生光電自結3月 EPS 0.83元
睿生光電（6861）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，21日應證交所要求公布自結財報，今年3月自結稅後純益3,600萬元，年增157%；單月每股稅後純益0.83元，年增137%。累計今年首季稅後純益8,800萬元，年增105%；單季EPS為2.12元， 年增106%。
睿生光電今年3月合併營收2.74億元，月增5.5%，年增52.6%，創單月歷史新高。睿生光電表示，月營收年增率逾五成，主要是客戶需求量增加。今年首季合併營收7.91億元，季增21.4%，年增47.4%，交出淡季不淡的佳績，也來到單季史上新高點。
睿生光電今天股價爆量衝上漲停，上漲17.5元，成交量7,025張，收195元的歷史新高價位。相較於4月16日股價收在148元的相對低點，此後連三個交易日帶量上漲，漲幅逾31.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。