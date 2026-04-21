睿生光電自結3月 EPS 0.83元

睿生光電（6861）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，21日應證交所要求公布自結財報，今年3月自結稅後純益3,600萬元，年增157%；單月每股稅後純益0.83元，年增137%。累計今年首季稅後純益8,800萬元，年增105%；單季EPS為2.12元， 年增106%。

睿生光電今年3月合併營收2.74億元，月增5.5%，年增52.6%，創單月歷史新高。睿生光電表示，月營收年增率逾五成，主要是客戶需求量增加。今年首季合併營收7.91億元，季增21.4%，年增47.4%，交出淡季不淡的佳績，也來到單季史上新高點。

睿生光電今天股價爆量衝上漲停，上漲17.5元，成交量7,025張，收195元的歷史新高價位。相較於4月16日股價收在148元的相對低點，此後連三個交易日帶量上漲，漲幅逾31.7%。