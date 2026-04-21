49萬名股東嗨翻！兆豐金擬配現金股利1.75元創新高 現金殖利率衝4.4%

兆豐金（2886）21日公告董事會通過2025年度股利分派，決議擬配發每股現金股利1.75元，以現金股利來看，創下歷年新高；總股利則是創下歷年次高紀錄，且這也是繼2024年度，第二年將以全配現金方式發放，以兆豐金21日收盤價39.45元估算，現金股息殖利率約4.44%，在目前已公告股利的金控股當中位居前段班。

兆豐金控2025年稅後純益350.38億元，年增1%，每股稅後盈餘（EPS）為2.36元，以這次董事會所通過的股利分派估算，配發率為74.15%，與往年的配發率表現一致。先前兆豐金總經理已在法說會上透露，現金股利將高於2024年度的現金股利1.6元，以今日董事會決議來看，也沒有讓49萬名股東失望。