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當沖的最愛？台玻成注意股 除了玻纖布、分析師說還有這題材

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台玻（1802）近期因玻纖布漲價、切入高階玻纖布等題材股價走強，市場熱度高，也吸引許多投資人進來當沖，台玻4月20日遭列注意股，因最近六個交易日當沖比達62.11%，且4月17日當天更達逾7成，堪稱當沖的最愛。不過台玻也有CoPoS玻璃基板題材，台積電（2330）法說中指出將推動次世代的CoPoS封裝上線，吸引市場目光。台玻21日盤中上漲約3%，成交量逾13萬張。

台玻股價自4月8日發動以來，至4月17日高點76.6元，波段漲幅達四成，強勁走勢也吸引當沖的目光，台玻4月20日遭列注意股，因最近六個營業日的當沖成交量占最近六個營業日總成交量62.11%，且4月17日當沖成交量占該日總成交量達73.22%。等於10個交易人中，有6、7個人都在做當沖。

昨日外資也一口氣調節6.2萬張台玻，不過台玻今股價反彈，盤中漲幅近5%。

台積電董事長魏哲家針對先進封裝發展表示，台積電正布局CoPoS先進封裝製造流程，預估幾年後可量產。業界消息指出，台積電嘉義科學園區先進封測七廠（AP7）可能規劃為CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）等先進封裝製程，初估最快2028年至2029年量產。

證券分析師張陳浩表示，台玻也有發展玻璃基板，並搭上CoPoS題材。CoPoS將晶片封裝於玻璃基板上，由其負責高密度佈線並取代傳統矽中介層，最終再與下方ABF載板整合完成封裝。

除了CoPoS以外，台玻的玻纖布業務也傳出通過兩大日商Ibiden和Resonac的認證，先前台玻的Low DK、特殊規格Low CTE等電子級玻纖布產品已通過銅箔基板（CCL）客戶認證，法人指出，台玻毛利相對高的玻璃纖維比重從過去15~20%，拉高至30%，其中Low CTE玻纖布供不應求，目前訂單能見度已到2027年。

台玻今以71.4元開出，盤中漲幅約3%，儘管當沖量大，籌碼較為凌亂，但股價仍守穩五日線。

台積電 台玻

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