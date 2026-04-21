快訊

剴剴案社工為何被判有罪？律師指關鍵是保證人地位 但對法官1見解意外

偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

聽新聞
0:00 / 0:00

華新多路並進拚業績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華新（1605）電線電纜事業擁四大利基，包括AI科技發展帶動電力需求、台電強韌電網計畫、銅價維持1.3萬美元高檔、海底電纜廠將於今年完工，可望在AI所需的能源供應鏈上扮演要角。

電線電纜事業上，華新表示，目前在手訂單滿檔，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求增長，推升建廠工程用線需求。

值得一提的是，除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成並取得認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主，最快預計2028年可看到營收貢獻。

不銹鋼事業上，華新近年啟動海外併購策略，展開歐洲布局，並先以收購義大利CAS，再併購德國MST無縫管廠、英國SMP特殊合金廠等，以此積極向上拓展不銹鋼高階領域，進一步打入航太、能源、AI等供應鏈。

而AI科技大力發展下，華新也沒有缺席，抓準推出「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval」，目前已經打入中國大陸的AI伺服器供應鏈，且與奇鋐、雙鴻等下一層的快接頭模組廠像是富士達、丹佛斯、CPC等已有接觸，並在售前就了解需求，發展客戶所需要的產品，具有相對優勢。

華新表示，不銹鋼事業的產能約達130萬噸，其中，高值化的冷精棒已為全球供應最多，預計今年可達18萬噸，在台灣、大陸及歐洲皆有生產。

針對近期不銹鋼的需求面，華新認為，受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，鋼廠生產成本持續墊高，通膨預期心理再度升溫。此外，印尼正研議對鎳相關產品課徵出口關稅，新台幣匯率趨貶，進一步推升不銹鋼市場行情。

台電

延伸閱讀

台積電法說釋正向展望 這幾檔化工股再飆漲停

台積電特化供應鏈動起來 永光漲停排隊買單破4萬張

緯創揮軍CPO獲利喊衝 今年網通設備出貨看增十倍

台股ETF 4月以來飆漲悍將前十強 漲幅全都超越大盤

相關新聞

不銹鋼族群營運升溫 允強、運錩、有益等進補

國際鎳價走強，每公噸來到1.8萬美元區間，單周漲幅逾5%，不銹鋼產業同步受惠，市場普遍預期5月盤價將延續上漲走勢，不銹鋼景氣偏多發展，華新麗華（1605）、允強、運錩、有益營運動能升溫。

華新多路並進拚業績

華新（1605）電線電纜事業擁四大利基，包括AI科技發展帶動電力需求、台電強韌電網計畫、銅價維持1.3萬美元高檔、海底電纜廠將於今年完工，可望在AI所需的能源供應鏈上扮演要角。

國產搶低碳混凝土商機

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（20）日表示，全球AI熱潮持續推動，南科與沙崙智慧綠能科學城兩大核心引擎帶動。國產建材實業台南廠因導入碳礦化混凝土科技，擁有高度碳競爭力優勢，有機會搶攻逾160萬立方米混凝土商機。

神數上市首日漲34%

神達集團小金雞神數（7821）昨（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，終場收51.8元，上漲13.3元、漲幅34.55%，展開蜜月行情。

豐興鋼筋平盤 台鋼跌價

豐興（2015）昨（20）日鋼筋新價平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣卻每公噸下跌100元，鋼筋價格出現分歧，凸顯部分鋼廠開始小幅回調報價，但主流盤價仍維持高檔水準，顯示市場轉向多空拉鋸。

國建：2026年房市價漲量縮

國建（2501）昨（20）日召開法說會，今年預計完工個案三筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。