華新（1605）電線電纜事業擁四大利基，包括AI科技發展帶動電力需求、台電強韌電網計畫、銅價維持1.3萬美元高檔、海底電纜廠將於今年完工，可望在AI所需的能源供應鏈上扮演要角。

電線電纜事業上，華新表示，目前在手訂單滿檔，線纜出貨量穩定成長；房市降溫使住宅用線需求趨緩，但AI相關產業需求增長，推升建廠工程用線需求。

值得一提的是，除了受惠台電強韌電網計畫外，華新將線纜本業擴大延伸，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資打造的全台首座海底電纜廠，預期今年底會建廠完成並取得認證，預計2027年可量產，初期將以供應離岸風電一期、二期、三期為主，最快預計2028年可看到營收貢獻。

不銹鋼事業上，華新近年啟動海外併購策略，展開歐洲布局，並先以收購義大利CAS，再併購德國MST無縫管廠、英國SMP特殊合金廠等，以此積極向上拓展不銹鋼高階領域，進一步打入航太、能源、AI等供應鏈。

而AI科技大力發展下，華新也沒有缺席，抓準推出「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval」，目前已經打入中國大陸的AI伺服器供應鏈，且與奇鋐、雙鴻等下一層的快接頭模組廠像是富士達、丹佛斯、CPC等已有接觸，並在售前就了解需求，發展客戶所需要的產品，具有相對優勢。

華新表示，不銹鋼事業的產能約達130萬噸，其中，高值化的冷精棒已為全球供應最多，預計今年可達18萬噸，在台灣、大陸及歐洲皆有生產。

針對近期不銹鋼的需求面，華新認為，受中東地緣政治局勢動盪影響，全球原物料行情走揚，鎳、鉻、鉬以及油、氣價格上漲，鋼廠生產成本持續墊高，通膨預期心理再度升溫。此外，印尼正研議對鎳相關產品課徵出口關稅，新台幣匯率趨貶，進一步推升不銹鋼市場行情。