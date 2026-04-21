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神數上市首日漲34%
神達集團小金雞神數（7821）昨（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，終場收51.8元，上漲13.3元、漲幅34.55%，展開蜜月行情。
展望後市，神數預估，今年三大業務智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯皆會成長，尤以智慧車載資通訊產品線成長最為強勁，外界預期，神數今年營收將雙位數成長，再創新高。
神數總經理張樂羣表示，過去幾年，公司成功將營運重心從單一硬體銷售，轉向高附加價值的系統整合解決方案。隨著車用電子法規紅利釋放與Edge AI應用全面爆發，神數已進入營收與獲利齊步走揚的良性循環。
神數長期深耕車載導航與行車記錄器市場，並結合AI影像辨識與數據分析能力，強化產品附加價值。在法規強制上路與車載資通訊服務需求推升下，車載影像與聯網應用滲透率持續提高，為公司奠定穩健基礎。
除車電本業外，神數積極布局智慧物聯網與Edge AI領域市場，成功開拓第二成長曲線。
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