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國產搶低碳混凝土商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（20）日表示，全球AI熱潮持續推動，南科與沙崙智慧綠能科學城兩大核心引擎帶動。國產建材實業台南廠因導入碳礦化混凝土科技，擁有高度碳競爭力優勢，有機會搶攻逾160萬立方米混凝土商機。

國產台南廠廠長黃森杰表示，台南廠具有低碳高端混凝土研發優勢，集團更導入全台首創碳礦化混凝土創新技術，於台南廠推升低碳混凝土高效應用。

隨著AI需求強勁升溫，台灣科技大廠於南科擴充先進製程產能。國產台南廠目前供應晶圓廠新建工程約23萬立方米，主體結構採用國產建材獨家研發的「高彈性模數混凝土」；該科技大廠後續更規劃興建三座晶圓廠，混凝土總需求上看100萬立方米，成為台南廠積極爭取的重要目標。

南科三期方面，國產台南廠供應多項高科技新建廠房，緯穎科技的台南二廠總需求約12萬立方米，預計2027年第4季完工投產。美光科技於台南科技工業區興建新廠，混凝土需求約1.6萬立方米，也由國產台南廠供應。

台南 晶圓廠 競爭力

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