永光2月每股虧0.04元

國建（2501）昨（20）日召開法說會，今年預計完工個案三筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

2026-04-21 00:25