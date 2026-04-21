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永光2月每股虧0.04元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

永光（1711）昨（20）日公告自結2月稅後虧損2,400萬元，每股淨損0.04元。永光日前指出，2月虧損主要係因春節落在該月，使工作天數減少，營收下滑，進而影響獲利。

永光也於日前公告2月自結合併營業虧損1,969萬元，去年同期淨利減少2,588萬元；合併稅前虧損2,080萬元。永光表示，2月合併營業虧損，主要係因今年春節落在2月，整體工作天數減少，致2月合併營收減少所致。

永光也公告今年前二月自結數，合併營業虧損1,161萬元，合併稅前虧損356萬元。

不過，營收表現在3月有重拾動能跡象。永光3月合併營收8.37億元，年增28.2%；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。

營收 春節

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