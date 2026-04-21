漢翔：全力爭取國防新業務

漢翔（2634）昨（20）日舉辦線上法人說明會，副總經理金懷生率經營團隊一起分析未來營運展望，該公司表示，考量到近來國防預算屢創新高，未來全力爭取國防新業務。

在成長動能方面，漢翔2025全年度斬獲近250億元訂單，涵蓋了軍用業務、民用飛機零組件製造業務，以及台電鳳林案能源工程統包業務等，均可替未來三至五年提供穩定營收支撐。

漢翔自2015年啟動數位轉型，十年磨一劍，已成功從「製造漢翔」大步邁向「智慧漢翔」；無人機布局正加速推進；研發具備深厚的基礎與充足產能，將配合近來國防預算屢創新高，政府推動的五大信賴產業政策，全力爭取國防新業務。

展望未來，漢翔將持續深耕國防、民用、科技服務三大核心引擎，以紮實的航空製造技術為核心，同時透過數位轉型提升效率與良率，在變局中強化企業競爭力。漢翔已逐步轉型為自主研發與支援協作並進，除了自家的「無人機反制系統」外，近期更積極與國內廠商合作開發無人機產品，並與多家國外廠商合作拓展國際市場。

董事長曹進平身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」主席，在經濟部指導下，正持續帶領產業爭取國際商機，開創未來藍海；今年3月，董事長曹進平親自領軍，陸續參與法國JEC複材展，以及德國XPONENTIAL無人載具展。在全球頂尖的產業盛會中，向世界展示漢翔的先進複材技術與無人機系統整合能量，創造潛在合作先機。

隨著全球航空市場復甦，漢翔承接波音、空巴、龐巴迪等國際大廠訂單顯著增量。