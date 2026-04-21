快訊

剴剴案社工為何被判有罪？律師指關鍵是保證人地位 但對法官1見解意外

偏「強聖嬰」機率增 颱風有發展為「高強度系統」潛勢

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔：全力爭取國防新業務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢翔（2634）昨（20）日舉辦線上法人說明會，副總經理金懷生率經營團隊一起分析未來營運展望，該公司表示，考量到近來國防預算屢創新高，未來全力爭取國防新業務。

在成長動能方面，漢翔2025全年度斬獲近250億元訂單，涵蓋了軍用業務、民用飛機零組件製造業務，以及台電鳳林案能源工程統包業務等，均可替未來三至五年提供穩定營收支撐。

漢翔自2015年啟動數位轉型，十年磨一劍，已成功從「製造漢翔」大步邁向「智慧漢翔」；無人機布局正加速推進；研發具備深厚的基礎與充足產能，將配合近來國防預算屢創新高，政府推動的五大信賴產業政策，全力爭取國防新業務。

展望未來，漢翔將持續深耕國防、民用、科技服務三大核心引擎，以紮實的航空製造技術為核心，同時透過數位轉型提升效率與良率，在變局中強化企業競爭力。漢翔已逐步轉型為自主研發與支援協作並進，除了自家的「無人機反制系統」外，近期更積極與國內廠商合作開發無人機產品，並與多家國外廠商合作拓展國際市場。

董事長曹進平身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」主席，在經濟部指導下，正持續帶領產業爭取國際商機，開創未來藍海；今年3月，董事長曹進平親自領軍，陸續參與法國JEC複材展，以及德國XPONENTIAL無人載具展。在全球頂尖的產業盛會中，向世界展示漢翔的先進複材技術與無人機系統整合能量，創造潛在合作先機。

隨著全球航空市場復甦，漢翔承接波音、空巴、龐巴迪等國際大廠訂單顯著增量。

漢翔 無人機 國防預算

延伸閱讀

騏億鑫跨系統技術與垂直整合驅動營運成長 全球營運總部上樑

緯創揮軍CPO獲利喊衝 今年網通設備出貨看增十倍

相關新聞

不銹鋼族群營運升溫 允強、運錩、有益等進補

國際鎳價走強，每公噸來到1.8萬美元區間，單周漲幅逾5%，不銹鋼產業同步受惠，市場普遍預期5月盤價將延續上漲走勢，不銹鋼景氣偏多發展，華新麗華（1605）、允強、運錩、有益營運動能升溫。

華新多路並進拚業績

華新（1605）電線電纜事業擁四大利基，包括AI科技發展帶動電力需求、台電強韌電網計畫、銅價維持1.3萬美元高檔、海底電纜廠將於今年完工，可望在AI所需的能源供應鏈上扮演要角。

國產搶低碳混凝土商機

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（20）日表示，全球AI熱潮持續推動，南科與沙崙智慧綠能科學城兩大核心引擎帶動。國產建材實業台南廠因導入碳礦化混凝土科技，擁有高度碳競爭力優勢，有機會搶攻逾160萬立方米混凝土商機。

神數上市首日漲34%

神達集團小金雞神數（7821）昨（20）日以每股承銷價38.5元上市掛牌，終場收51.8元，上漲13.3元、漲幅34.55%，展開蜜月行情。

豐興鋼筋平盤 台鋼跌價

豐興（2015）昨（20）日鋼筋新價平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣卻每公噸下跌100元，鋼筋價格出現分歧，凸顯部分鋼廠開始小幅回調報價，但主流盤價仍維持高檔水準，顯示市場轉向多空拉鋸。

國建：2026年房市價漲量縮

國建（2501）昨（20）日召開法說會，今年預計完工個案三筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。