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巨鎧打入輝達供應鏈

經濟日報／ 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導
巨鎧董事長吳柏樺。（邱馨儀攝）
巨鎧董事長吳柏樺。（邱馨儀攝）

巨鎧精密（2254）被譽為「車燈界Apple」昨（20）日研發再傳喜訊，宣布將其核心的 MLA（Micro Lens Array，微透鏡陣列） 技術同開發AI車載系統Manlux，全面對接輝達( NVIDIA) 技術開發者生態系；同步揭示概念車Manlux整合NVIDIA DRIVE運算開發光通訊時代來臨。

法人表示，根據目前掌握的訊息全亞洲只有少數汽車零組件業者通過輝達審核，日本有名的汽車零組件供應大廠小糸製作所及台灣巨鎧通過；巨鎧加入共同開發AI車載系統的program，此舉標誌著巨鎧精密將深度運用NVIDIA的高效能運算資源，開創車載智慧照明與V2X（車聯萬物）通訊的新紀元。

巨鎧精密董事長吳柏樺表示，巨鎧精密已經成為全球領先汽車照明創新者，從創立第一天就堅持創新，更進一步將 AI注入光學靈魂。巨鎧精密MLA技術預計將以NVIDIA Omniverse平台為基礎，進行數位孿生與自動駕駛照明模擬。

巨鎧精密不只是提供精品燈具，更是在提供一套基於AI驅動的智慧照明解決方案，實現對未來移動美學與光通訊的極致工藝要求。

巨鎧已正式加入NVIDIA Developer Program，並開始運用其頂尖的開發者資源，研發新一代智慧照明控制系統。透過嵌入式AI邊緣運算，巨鎧的產品將能即時接收並處理車載系統訊號，實現動態地面投影、智慧化行人防眩光防護（ADB）及高精度導航路引投影。此項核心發明專利，正式宣告車聯通訊進入以光為介質的新世代。

巨鎧精密此次同步揭示旗艦AI概念車Manlux。此車型不單是移動載具，更是巨鎧MLA技術與光通訊概念的集大成者。Manlux預計將深度整合NVIDIA DRIVE運算平台，將車燈從單純的照明組件轉化為強大的數據傳輸終端（Intelligent Endpoint）。

透過邊緣運算技術，Manlux能在複雜的城市交通中，利用燈光進行超高帶寬的Li-Fi光通訊，與智慧城市基礎建設（V2I）進行即時數據交換。這種以「光」為核心的溝通機制，不僅能精準投射導航與安全資訊於地面，更為未來無人駕駛環境提供了致安全的通訊冗餘方案，展現巨鎧在AI移動科技領域的野心。

透過輝達提供的開發工具與模擬環境，巨鎧精密不僅大幅縮短了從概念設計到量產（Time-to-Market）的時程，更能利用數位孿生（Digital Twin）技術，確保產品與各類自動駕駛平台的高度相容性。

輝達 日本 NVIDIA

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