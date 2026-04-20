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國建法說會／今年3案完工 全年房市「價漲量縮」、個案表現

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」。房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）20日召開法說會，今年預計完工個案3筆、總銷共90億元，且均已完銷。針對今年房市，國建資深副總經理林清樑指出，在總體經濟穩健下，預期今年房市「價漲量縮」，尤其房價已經降無可降，另，儘管房市變數多，但剛性需求存在，接下來依然是個案表現的時代。

推案量上，國建今年上半年已推出高雄「國泰明誠」，下半年度將視市況評估推出台北台中台南共3案，全年預計共4案，總銷約230億。國建表示，目前 北、中、南、高均有推案儲備，儲備量約400億元，動能無虞。

針對整體經濟，國建認為，國內在AI人工智慧、高效能運算及雲端應用之強勁需求驅動下，出口動能全年表現穩健，預計國內景氣將延續內外皆溫之態勢，惟後續仍須密切觀測國際間關稅政策變動及地緣政治衝突之風險，整體展望維持審慎樂觀趨勢不變。

展望2026年，國建認為，在政府持續嚴控資金流向的方針下，預期未來房市交易量將維持相對低檔盤整。不過市場氛圍回歸理性，因應市場需求多以自住客為主，產品規劃與總價是否切合買方需求，成為銷售去化關鍵。在整體成交動能放緩下，未來預售市場應仍維持「價穩量縮」態勢，銷售表現亦逐漸回歸個案條件差異。

至於預售市場，國建認為，觀察近一年房地產指數，受央行信用管制及關稅政策影響，各區成交價格穩定維持相對高檔，僅新北市盤整微幅下滑；而成交量則普遍呈現收斂態勢，其中台中因傳統產業為客層主力，受關稅影響較嚴重，趨於保守觀望，使成交量萎縮處於低檔，其他地區於去年第4季多有所回升。

整體而言，因精華區推案具稀缺性，價格仍維持高檔水準，具品牌力或優質地段之個案仍有創高價表現；此外，自住型產品仍維持穩定需求，在總價控制符合剛性需求下，成交量仍具基礎支撐。

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