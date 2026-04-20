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漢翔法說會／全力爭取國防新業務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔線上法說會，由副總經理金懷生(中)，率財務處長黃秀燕(右)、企業發展處副處長徐賜榮(左)，向投資人說明經營實績及未來展望。漢翔提供
漢翔線上法說會，由副總經理金懷生(中)，率財務處長黃秀燕(右)、企業發展處副處長徐賜榮(左)，向投資人說明經營實績及未來展望。漢翔提供

漢翔（2634）20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會，由副總經理金懷生率經營團隊，向投資人說明去年全年度經營實績，近來國防預算屢創新高，未來全力爭取國防新業務。

漢翔具備深厚的研發基礎與充足產能，將配合近來國防預算屢創新高，政府推動的五大信賴產業政策，全力爭取國防新業務。

放眼新興領域，無人機布局正加速推進。漢翔已逐步轉型為自主研發與支援協作並進，除了自家的「無人機反制系統」外，近期更積極與國內廠商合作開發無人機產品，並與多家國外廠商合作拓展國際市場。此外，董事長曹進平身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」主席，在經濟部指導下，正持續帶領產業爭取國際商機，開創未來藍海。

甫於今年3月，曹董事長更親自領軍，陸續參與法國JEC複材展，以及德國XPONENTIAL無人載具展。在全球頂尖的產業盛會中，向世界展示漢翔的先進複材技術與無人機系統整合能量，創造潛在合作先機。

在成長動能方面，漢翔114全年度斬獲近250億元訂單，涵蓋了軍用業務、民用飛機零組件製造業務，以及台電鳳林案能源工程統包業務等，均可替未來3至5年提供穩定營收支撐。

隨著全球航空市場復甦，漢翔承接波音、空巴、龐巴迪等國際大廠訂單顯著增量，去年民用營收達173億元，已創下連續六年成長紀錄。儘管國防業務仍受全球供應鏈斷鏈及美國優先供貨政策影響，導致勇鷹機交機延遲，但公司已積極採取替代方案，並持續爭取減免相關罰款，確保營運衝擊降至最低。

回顧2025年度，漢翔全年營收為354億元，每股盈餘(EPS)為0.778元。為回饋股東長期支持，在兼顧公司財務彈性及未來營運需求前提下，將採100%盈餘配發率，每股配發現金股利0.778元，將營運成果悉數與股東共享。

展望未來，漢翔將持續深耕國防、民用、科技服務三大核心引擎，以紮實的航空製造技術為核心，同時透過數位轉型提升效率與良率，在變局中強化企業競爭力。未來數年，仍具備穩定成長動能，持續為股東與社會創造長期價值。

漢翔 無人機

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