台塑旗下油輪通過荷莫茲海峽 但集團股價收跌

台塑海運（FPMC）旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，據船舶追蹤網站顯示，載有約 200 萬桶原油的君善輪預估5月6日可抵麥寮港。新船到港有助補充原料供給；在乙烯、苯乙烯等產品價格維持高檔下，有助支撐石化產品利差表現。不過台塑集團股價20日都下跌，台塑化（6505）、台塑（1301）都跌逾1%。

路透引述航運分析公司 Kpler 的數據報導，上周六有超過 20 艘船隻通過荷莫茲海峽，其中懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪載有約 200 萬桶沙烏地原油，正前往台灣，預計5月6日可抵麥寮港。

美國、伊朗是否和談撲朔迷離，伊朗國會議員、前伊斯蘭革命衛隊官員阿齊茲（Ebrahim Azizi）接受 BBC 訪問時放話，德黑蘭絕不會交出對荷莫茲海峽的控制權，目前美伊正值14天停火，預計4月22日到期。

伊朗尚未完全開放船隻通行，原油運輸仍受限制，整體原料供給未見明顯放量，觀察中國塑料期貨，價格自4月7日每噸9,389人民幣出現回落，但仍維持在相對高檔，4月20日為每噸7,968人民幣。

台塑旗下油輪順利返台，可望挹注原料供給。不過，業者指出，在運輸仍受限制下，供應緊縮與高成本短期難解，台塑指出，第2季步入傳統石化產品需求旺季，加上中東各地產能遭破壞，短期無法恢復生產，估本季石化產品價格可望維持高檔。

法人指出，塑化業三大利多仍存在，一是荷莫茲海峽封鎖導致缺料，乙烯缺口約16%，供給限縮有助於加速庫存去化；二是占全球比重約15％的中東石化產能因戰爭受損停擺，也有助於供需改善；三是第2季雖面臨「出貨量降低」的情況，但各產品報價強勢，將維持「獲利狀態」。