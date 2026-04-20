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神達數位每股38.5元掛牌上市 早盤漲近3成

中央社／ 台北20日電

車用電子廠神達數位今天以每股38.5元掛牌上市，開盤走高，最高52.7元，上漲36.8%，之後走勢震盪至49.9元，漲幅約29.6%。

神達數位董事長何繼武在掛牌典禮致詞表示，今天上市掛牌可說是「20年磨一劍」，不僅是產品和科技創新，神達數位也打造新的商業模式，10幾年前就布局軟硬體整合雲端服務的解決方案，切入車隊管理服務應用。

何繼武表示，神達數位有信心在高度競爭的科技產業中，持續成長並發揚光大，神達數位在人工智慧AI時代，持續垂直整合，發展多項應用領域。

神達數位先前表示，今年在智慧車載資通訊系統產品營運成長可期，積極布局歐洲及北美車隊管理服務應用市場，除了歐美市場外，神達也積極切入日本市場。

法人指出，神達數位切入歐洲輪胎大廠旗下車隊管理系統，第2季逐步放量出貨，北美市場車隊平台客戶業績穩健，訂單能見度看到6個月至12個月，日本市場獲得計程車叫車平台客製化訂單。

根據資料，神達數位主要布局智慧移動、智慧車載資通訊及智慧物聯三大領域產品，從終端硬體、EdgeAI Box，進一步延伸至車隊後台管理平台（VisionMax）、行動裝置管理後台（MiDM）等雲端平台服務，為全球車隊、企業與工業客戶提供軟硬體解決方案，應用場域涵蓋車用電子、車隊管理、工業Edge AI、智慧零售及智慧城市等。

神達

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