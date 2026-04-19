辜仲諒砸百億閃電入股台泥 54萬股東命運轉折在5月

摘要 辜仲諒閃電取得台泥逾5%股權，躍升最大個人股東。看似經營權之爭，實為台泥家族引入的「白馬騎士」。對近54萬名股東而言，辜仲諒後續能否支持台泥董事長張安平的低碳轉型路線，將決定他們是繼續領高股息，還是要成為「長期創投合夥人」。

4月8日，一紙突如其來的個人持股異動申報公告，讓市值近2千億元的台泥王國掀起千層浪。公告主角是中信慈善基金會董事長辜仲諒，他豪擲逾101億元、閃電搶下台泥逾5%股權，一躍成為該公司最大個人股東。

這件事，有三個不尋常。第一，5％竟然就能成為第一股東。根據2026年4月最新數據，台泥董監持股僅約8%，這對於一家市值數千億的指標性企業而言，防禦力極其薄弱。第二，這是經營權之爭嗎？但是台泥在4月9日的股價沒有漲。台泥股價除了公告當天飆出約5％漲幅，隔天不進反退，快速回跌逾1％之多。第三，今年並沒有董監事改選，辜卻選此時出手。

辜仲諒的起手式像極了來搶經營權，但是，商周採訪團隊致電台泥高層，卻得到「不覺得是危機」、「friendly（友善）的支持角度」等回應雲淡風輕的回答。

原來，辜仲諒的角色並非奪權的市場派，更像是台泥家族親戚請來鞏固經營權的「白馬騎士」。「一開始也是張家那邊的親戚去找辜（仲諒）的，對，我聽說是這樣。」一位同業水泥高層說。

為什麼台泥需要辜仲諒助陣？

台泥正面臨過去十年最嚴重的「資本拋售潮」，2025年因認列三元能源電池工廠大火與中國減損合計約178億元虧損，導致全年虧損逾116億元。這份慘烈的成績單，觸發了演算法的冷酷清算，讓它相繼被0050與MSCI台灣領袖50指數剔除。外資持股崩跌至20%以下。

當被動型資金按指令「機械式倒貨」，股價跌破淨值，這對董監持股僅8%的台泥而言，無疑是門戶洞開。辜仲諒進場救援，將公司派股權水位拉高至13%以上，是為了在演算法清算台泥前，先穩住「主權」防線。

更深層的考量是「信用」。

張安平擘劃的低碳革命，已進入歐洲擴張深水期，土耳其、葡萄牙投資案交割金額就高達213億元。這種跨國打仗極度依賴國際聯貸與海外存託憑證（GDR），國際銀行在核貸時，會盯著母公司的股權穩定性。當外資因短期獲利低迷而棄船時，一位能拿出百億真金白銀的「第一大股東」坐鎮，是台泥維持國際信用評等的重要底牌。

小股東該怎麼看？

台泥過去是存股好標的，高峰時殖利率可以高達8％以上。但董事長張安平領軍下的台泥，一直朝低碳轉型願景長奔，這需要投資擴張，也產生代價，該公司的殖利率越來越低。

儘管公司2025年虧損，董事會仍決議動用資本公積發放0.8元股利，這背後隱含著經營團隊的兩難抉擇：在激進轉型的燒錢期，不惜代價維繫這份「傳統」，實則是台泥在股權結構盤整的敏感時刻，為了平衡各方利害關係人期望、確保護航轉型期的治理穩定，所做出的調度。

現在，隨著辜仲諒助陣穩住經營權，接下來值得關注的一大指標是，五月法說會，辜是否會繼續支持張的理想，支持調整配息政策來換取更快的歐洲擴張速度？

一旦公司派跟進落實，小股東想立刻回到過去高股息的機率更低，還要被迫從股東，變成這家低碳創投合夥人，忍受更長的投資收成期。但對公司而言，卻可以做更長期的規劃，不需要被快進快出的股東意見干擾。

辜仲諒只是想要便宜承接股票，收割利益？還是要作為穩定的力量？仍須他後續表態。可以確定的是，近54萬股東很快就會知道，自己會不會從每年可以穩定領股息的投資人，變身和公司一起賭長期未來的創投家。

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