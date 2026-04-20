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華固三題材 營運看俏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標建商華固（2548）擁三大題材，包括高現金股利、商辦案「華固時代置地」出售在望以及北士科案銷售亮眼，今年起營運看俏。

近年房市因打房盤整，華固反而逆勢突圍，憑藉高現金股利題材、商辦案潛在利多與指標住宅案銷售表現，展現穩健營運動能。華固今年預計配發每股現金股利8元、股票股利0.5元，此外，華固表示，未來三到四年以每年現金股利發放率七到八成為目標，未來三年在完工交屋下，皆採高配息為目標。

交屋量方面，華固今年起進入完工高峰階段，今年完工個案三案，包括兩個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」、一個總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。

其中市場關注度最高的「華固時代置地」，據悉，目前已有多組買方進行出價與設計協商。法人表示，市場預期成交消息有望在短期內明朗，一旦順利出售，將成為挹注獲利的重要動能。另外，華固先前也指出，目標今年將商辦案整棟銷售完並認列。

除了股利、交屋題材，華固在北士科的布局亦為市場焦點之一，目前於北士科共有三筆開發案，總銷合計約442億元，其中住宅案「華固芙心」銷售表現尤為突出，在房市買氣普遍低迷之際，銷售率仍達九成以上，優於市場平均水準，顯見科技產業聚落效應持續發酵。

股利 華固 北士科

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