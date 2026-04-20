中華化、聯成 報價將續揚

美、伊戰事膠著，展望第2季市況，業界普遍認為，無論戰事如何發展，原料供應緊缺的情況都需要數月時間才可能恢復，「供應吃緊、價格續強」將是主旋律，包括中華化（1727）、聯成等大廠產品報價恐續揚。

中東戰火延燒逾月，荷莫茲海峽持續處於封鎖狀態，加上中東地區石化設施遭破壞，原料、運輸、能源成本多重夾擊下，全球化工產業壓力普遍升高。

作為「工業之母」的化工產品，業者紛紛調漲報價以反映成本。

以大宗產品硫酸為例，受煉油副產品硫磺價格飆升帶動，硫酸業者已跟進調價。國內指標業者中華化表示，硫磺牌價自2月每公噸約14,000元，4月約18,400元，漲幅達三成，帶動硫酸報價同步上調。業者強調，此波漲價主要反映成本。

可塑劑大廠聯成則指出，3月初至月底，主力產品DOP價格由每噸人民幣7,500元上漲至約11,000元，漲幅達46%，且至目前為止，價格走勢仍呈上行趨勢。

在特化品部分，業者指出，甲苯、乙酸乙酯（EA）等特化品原料，漲幅也來到約一至兩成。

此外，部分廠商甚至要求現金交易，以降低風險。下游特化產品業者也指出，目前供給端高度不穩定，供應商報價一日數變、甚至頻頻暫停報價，並採取「先供應部分原料、後報價」的交易方式。

業界也普遍認為，即便戰爭馬上結束，市場要恢復正常，仍需一段相當長的時間。中華化預估，就算立即停戰，市場仍需一段時間修復。

業者表示，一方面，中東地區石化產能遭大舉破壞，除恢復開工外，還要加計運輸時間，預計影響將持續到下半年；其次，就算市場上貨源回復到充沛狀態，預期下游業者也不敢立即大舉進貨，心態上仍保守、觀望。

聯成則表示，上游原料鄰二甲苯（OX）供應持續收緊，且預估未來數月內，上游的供應緊缺狀況仍將維持；就算現在立刻停火，預估缺料仍會延續一段時間。不過，由於聯成在原料採購上有明顯優勢，目前供應仍穩健，可確保客戶供貨無虞。

聯成表示，原料價格走強，帶動可塑劑價格同步上升，聯成採以量訂銷、動態報價策略，確保訂單能轉嫁原料成本，並避免超賣、預防未來市場供需反轉。