可寧衛雙引擎展望向上 今年營收有望優於去年

可寧衛*（8422）隨著205兵工廠整治工程於全面重啟，本月起進入穩定進場階段並一路貢獻至年底，法人看好今年該專案表現將維持去年的優異水準，加計南區資源回收廠BOT案接手營運，集團今年合併營收有望優於去年，展現成長動能。

可寧衛指出，作為去年獲利重心的205專案，其第2、3期土地原定去年交地，延後至上月已正式交付並陸續進場作業。

法人分析，由於去年獲利基期已高，預估今年本業獲利規模約與去年相當，但受惠於高雄南區BOT案新增的營收動能，全年合併營收可望交出小幅年增成績單。

可寧衛坐擁兩座民營事廢掩埋場，目前剩餘量能仍可支撐10到15年處理需求，為集團提供穩健獲利護城河。公司指出，南區焚化爐BOT案，與台灣人壽合資150億元打造，自今年1月接手舊廠管理後，3月營運已趨於穩健，預計3年後新廠正式商轉，屆時日處理量達1,350噸、年發電量13.5億度，將成為廢棄物處理與電力收入的雙核心。

可寧衛表示，子公司大承再生粒料廠規劃下半年試產，月處理量達9,000噸，將結合轉投資吉鼎的第2條CLSM產線，將汙泥與營建廢棄物轉化為低碳混凝土。

此外，桃園觀音SRF發電廠預計年底完工，加上高雄彌陀70MW綠電案場已併網，集團亦積極爭取第2階段70MW的許可申請，並開發光電板回收技術，強化ESG數位轉型服務。

可寧衛去年營收47.89億元，稅後純益14.59億元，年成長24.49%。

在股票分割影響下，去年每股純益為1.29元，若以分割前股本計算則達12.9元，刷新近十年紀錄。營收結構以廢棄物處理占58%為最高，其餘包含開挖收入15%、發電12%。