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高力3月獲利優於預期 法人估全年 EPS 上看22.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

高力（8996）公布3月稅前損益3.06億元、稅後純益2.74億元、每股獲利（EPS）2.95元，自結稅前淨利率為24.04%、稅後純益率為21.52%，分析師表示，稅前純益已達成預估第1季稅前純的五成以上。

同時，3月主要受惠毛利率較高的新散熱產品出貨，改善產品組合，使得3月自結表現優於原本預期。

展望2026年，分析師認為，高力受惠Bloom Energy規劃2026年底的產能將擴增至2GW ，年增100%，推動高力燃料電池零組件訂單大幅成長；此外，受惠高力水冷事業群的新客戶、新訂單持續出貨，預期今年營運持續迎來爆發性成長，預估全年營收158.5億元，年增140.9%，稅後純益21.3億元，年增157.4%，EPS上看22.8元。

考量當前高力營運受惠新產品出貨、營運強勁，且預期下半年新產能、新客戶、新產品將再度推升營運增長、提升產品組合，持續看好營運後市表現。

營收 EPS 客戶

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