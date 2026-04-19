台化、台塑化、台塑 法人喊買

國內大型投顧指出，台塑（1301）四寶受惠國際原油價格攀升提振煉油利差，加上中東與亞洲地區因地緣政治導致產能限縮，石化產業正強勢擺脫去年虧損陰霾，看好2026年營運維持正向發展，給予台化（1326）、台塑化（6505）及台塑「買進」評等。

在評等方面，國內大型投顧給予台化、台塑化及台塑「買進」評等，未評南亞（1303）。台化目標價看好至65元，潛在報酬率達27.4%；台塑化目標價70元，潛在報酬率為27.5%；台塑目標價65元，潛在報酬率約21.7%。

整體而言，儘管短期原油供應存在變數，但在供需結構優化與利差支撐下，塑化族群正迎來獲利回升關鍵轉折點。

觀察第1季財務表現，台塑四寶已全面實現獲利，其中南亞表現最出色，在AI趨勢帶動電子材料出貨及轉投資南亞科（2408）獲利挹注下，單季每股獲利1.8元。台塑化受惠美伊戰爭引發油價飆漲，利差大幅擴張，營益率由前一季3.7%躍升至15.1%，單季每股獲利達2.14元，季增率逼近300%。台化與台塑則成功扭虧為盈，台化終止連續六季虧損，每股獲利提升至1.07元；台塑在轉投資收益帶動下，每股獲利轉正至0.51元。

展望第2季，國內大型投顧指出，短線需觀察美伊談判進展及荷莫茲海峽是否確實解封。若海峽解封，缺料問題雖會緩解，但中東地區產能缺口仍將支撐塑化產業今年的營運表現，看法維持正向。