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石化產品價格Q2居高不下 業者：成本高、供應緊縮難改善

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
國際油價回落，展望4月下旬及第2季，塑化業者表示，成本高昂、供應緊縮狀況短期難以恢復，加上第2季步入需求旺季，基本面有支撐，預估石化產品價格將維持高檔。 聯合報系資料照
國際油價回落，展望4月下旬及第2季，塑化業者表示，成本高昂、供應緊縮狀況短期難以恢復，加上第2季步入需求旺季，基本面有支撐，預估石化產品價格將維持高檔。 聯合報系資料照

國際油價回落，展望4月下旬及第2季，塑化業者表示，成本高昂、供應緊縮狀況短期難以恢復，加上第2季步入需求旺季，基本面有支撐，預估石化產品價格將維持高檔。

國內苯乙烯（SM）專業廠表示，近期油價雖回落，但中東地區產能遭破壞，恢復仍要一段時間，目前受損產能大約300萬噸，短期供給難以迅速恢復，第2季供應仍將偏緊。

業者回顧，今年首季SM受多重因素支撐走強，包括亞洲至歐洲套利窗口開啟，以及中東廠歲修與生產不順，導致對印度與歐洲供應趨緊，帶動中國大陸出口增加，舒緩東北亞供需壓力；同時期貨市場交易熱絡，推升產品價格與價差表現。

塑化業者第2季展望
塑化業者第2季展望

進入3月，戰事帶動原料成本上揚，SM價格續處高檔。業界關注戰後市況是否重演1月供給收緊格局，使價格維持在高檔。不過，SM業者亦指出，相較上游石油腦、乙烯價格，SM的4月漲勢並未追上原料漲幅，利差可能不如3月。

台化（1326）日前表示，波灣國家石油化工業均受到不同程度破壞，供應能力大受影響，預期供料短缺情況延續到年底。第2季持續關注供料狀況，設法找尋替代料源，儘量維持開動率，以低庫存操作，避開高價原料與跌價損失風險，努力維持不虧損。

台塑（1301）認為，第2季步入傳統石化產品需求旺季，加上中東各地產能遭破壞，短期無法恢復生產，估本季石化產品價格可望維持高檔。

此外，印度暫時取消石化產品基本關稅三個月，涵蓋PVC、PE、EVA、PP及POM等，將使日、韓等國相對價格優勢減弱，對台塑有利。

SM下游的ABS、PS業者表示，荷莫茲海峽即便恢復航運，全球石化產能要恢復戰前水準，合理預估至少也要三個月至半年時間。

因此下半年SM價格高機率維持高檔，推升ABS等產品報價。

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