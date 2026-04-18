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中鋼公布5月盤價 法人看後市維持中立評價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中鋼（2002）公布5月內銷盤價，六大鋼品中，熱軋、冷軋鋼捲及鋼板每噸價格上漲1,200元，電鍍鋅、熱浸鍍鋅及電磁鋼片價格上漲1,000元，分析師認為，滾雷動作符合市場預期。本報系資料庫
中鋼（2002）公布5月內銷盤價，六大鋼品中，熱軋、冷軋鋼捲及鋼板每噸價格上漲1,200元，電鍍鋅、熱浸鍍鋅及電磁鋼片價格上漲1,000元，分析師認為，滾雷動作符合市場預期。本報系資料庫

中鋼（2002）公布5月內銷盤價，六大鋼品中，熱軋、冷軋鋼捲及鋼板每噸價格上漲1,200元，電鍍鋅、熱浸鍍鋅及電磁鋼片價格上漲1,000元，分析師認為，滾雷動作符合市場預期。

法人機構指出，從國際原料價格來看，先前受到中東戰爭使得航運不順及通膨預期提升而拉高的原料價格，近日已有回落。目前鐵礦砂價格最新報價為每噸103美元，較高點回落約4~5%；雖然中國大陸主要鋼廠盤價維持強勢，帶動中鋼的盤價上漲，但觀察市場需求仍弱且原料價格上漲動能趨緩，今年上在半年的鋼價上漲趨勢可能已近尾聲。

中國大陸宣布2026年開始對鋼鐵實施出口許可證制度，政策實施至今已兩個多月，目前觀察大陸的粗鋼產量確實有明顯下降的趨勢出現。大陸主要鋼企2026年初至3月下旬的粗鋼平均日產量，較2025年同期已減少了6%左右，有利於鋼鐵市場供需結構好轉。但減少的幅度已較年初時下滑，顯示在鋼價拉高後，大多鋼廠見有利可圖也增加生產供應，未來持續關注大陸減產及限制出口的政策維持度。

在中鋼營運後市方面，由於原料價格由漲轉跌及市場需求仍偏弱，預估短期鋼價上漲格局將結束轉向整理，因此，對中鋼看法維持中立。

中鋼

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