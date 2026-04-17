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正新：5月輪胎一定漲價 今年營運有信心比去年好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
正新副董事長羅才仁（右）與總經理李進昌出席「MaxxisPerformance Day暨VS-EV+電動車胎新品發表會」。
正新副董事長羅才仁（右）與總經理李進昌出席「MaxxisPerformance Day暨VS-EV+電動車胎新品發表會」。

全球輪胎製造大廠正新（2105）總經理李進昌昨（17）日表示，全球各種原物料都上漲，油價更是狂飆，輪胎市場為反應成本，5月也一定會漲價，至於漲幅多少，由於市場還在變動，公司將等到4月下旬才會宣布；正新全球布局發威，今年營運有信心比去年更好。

正新昨日舉行「MaxxisPerformance Day暨VS‐EV+電動車胎新品發表會」，李進昌表示，品牌策略及品質是正新銷售穩健前進的利器，全球的企業做品牌，很不容易，自創品牌成功之後，品質同步跟上腳步，公司的營運報酬率就會拉高。

正新也在昨日透過高強度賽道實測，向全台經銷夥伴與媒體展現「瑪吉斯」在高階新能源車胎、與高性能輪胎領域的深厚研發實力及品牌升級決心，展現輪胎在高速操控與極限彎道中的真實表現，強化通路對產品技術與市場競爭力的信心。

李進昌指出，受到美伊戰爭影響，全球的經濟變化很大，中國大陸經濟內捲嚴重，東南亞布局效益會有不錯表現，泰國、印尼、印度、越南兩輪市場的銷售都有望成長，歐洲市場在成為豪華品牌BMW供應商之後，品質評價非常好，歐洲地區今年業績也看俏。

他表示，今年市場最大的變數，是油價及各種原物料成本攀升，各家輪胎大廠近日也都開始通知客戶，5月要調漲產品售價，但考量美伊戰爭還沒有結束，原物料波動大，漲幅多少尚未定案。正新全球布局將開始發威，對於今年的營運表現有信心比去年好。

正新去年總營收為907.8億元；全年稅後純益為48.54億元，每股稅後純益（EPS）為1.5元；今年第1季的營收為233.48億元，年增率1.19%。

BMW 正新

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