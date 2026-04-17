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燁聯、唐榮鋼品盤價看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

全球最大鎳生產國印尼自4月中旬起實施鎳礦出口關稅新制，面對成本墊高，亞洲最大咖不銹鋼上游供應商印尼青山喊漲主力產品304系列出口報價每公噸30美元，將引領國內兩大板材供應商燁聯（9957）和唐榮調漲5月份相關品項盤價。

法人表示，不銹鋼廠第1季雖然營收整體仍呈現年減，不過，隨著業者優化產品組合及鎳價飆高帶動鋼價上漲的成本支撐，不銹鋼廠第2季獲利空間顯著優於去年同期，有機會由虧轉盈。

據了解，因應上游原料走勢，以及中國大陸當局對出口鋼品採取管理措施，燁聯和唐榮對不銹鋼304系列品項自去年12月開始啟動漲勢；以今年4月來看，調漲每公噸4,000元。

觀察近期不銹鋼上游原料再有重大變化，印尼政府繼宣布對鎳礦實施減採及出口政策後，印尼能源與礦產資源部（ESDM）也自4月15日起正式實施新版鎳礦基準價（HPM）計算公式。

業者指出，此次調整最大變化在於將鈷、鐵及鉻等伴生元素全面納入計價機制，並大幅上調相關修正係數，勢必推升原料價格與冶煉成本；初步估算增加整體生產成本30%至35%，以LME鎳價來看，目前重新站上每公噸1.8萬美元。

對此，印尼青山近日立即通知客戶調漲出口報價，304系列產品調漲每公噸30美元，新價漲至每公噸2,145美元區間。

由於國內的兩大板材上游廠燁聯和唐榮，一向以每月的原料走勢為依據，並參考大咖業者動向，進行盤價調整，面對生產運作成本墊高，可望以漲價回應上述市場變化。

業者指出，為反映生產成本攀升，已連續五個月調漲304系列的盤價，就原料走勢而言，本月盤價尚未全數反映，仍有進一步調漲空間；惟下游近期採購力道轉弱，在需求增溫有限下，針對5月盤價調整，尚待進一步觀察中下游的庫存去化情況。

中國大陸 不銹鋼 印尼

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