中鋼反傾銷 瞄準中、韓冷軋鋼

中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請後，目前進一步對中韓進口冷軋鋼品提出反傾銷聲請。若初判確立，未來將開徵臨時反傾銷稅。

中鋼面對近年來不合理進口鋼材低價競爭衝擊市場正常交易秩序，去年陸續提出對中國大陸熱軋、中韓進口電磁鋼品的反傾銷聲請。

其中，熱軋鋼品反傾銷稅案獲財政部關稅署開徵臨時反傾銷稅；課徵對象包括中國寶武鋼鐵集團、寶山鋼鐵、鞍鋼集團、鞍鋼股份、鞍山鋼鐵集團、本鋼集團、北京首鋼、首鋼遷安鋼鐵、河北安豐鋼鐵集團等。就稅率來看，寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵稅率為16.9%，其他製造商或出口商稅率則為20.15%。

中韓電磁鋼品反傾銷案方面，經濟部今年2月10日也審議初步調查結果，認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，並移交財政部做傾銷調查。

財政部16日公告，針對中鋼申請對自韓國及中國大陸產製進口的冷軋扁軋非方向性電磁鋼品課徵反傾銷稅案件，因應調查需要，將延長初步認定期限至6月8日。

在此同時，針對中鋼董事長黃建智先前在新春開泰祈福典禮上預告，將對進口冷軋進一步提出反傾銷聲請一事，目前傳出有新進展；中鋼歷經完成冷軋反傾銷案資料準備後，剛向經濟部提出反傾銷聲請。

業者指出，過去幾年鋼市需求未如預期，加上中鋼盤價無法即時對接國際市場變化，為了取得競爭力，台灣下游加工廠商大舉採購低價進口原料，尤其在主要底材熱、冷軋部分，危及中鋼的量價表現。