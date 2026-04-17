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來億、志強、鈺齊出貨升溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋業第2季進入傳統旺季，加上史上規模最大的世足賽即將在6月登場，可望帶動運動風氣，品牌客戶拉貨潮也將逐月顯現，包括來億-KY（6890）、志強-KY、鈺齊-KY及百和等製鞋與鞋材大廠，第2季出貨升溫，下半年也將優於上半年。

號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽舉辦在即，今年除由美國加拿大、墨西哥三國聯合舉辦之外，參賽國更擴增至48國，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。

來億第1季合併營收70.78億元、年減26.9%，營收達成率92.4%，由於Adidas及HOKA新鞋款訂單去年第1季正值出貨高峰，基期較高，2026年新鞋款出貨時點為第2季至第3季，導致第1季營收年減幅擴大。

來億第2季出貨將會轉佳，呈現季增走勢，但品牌客戶延續出貨調整，預期下半年HOKA及Adidas訂單擴增將會升溫，加上亞系及美系兩家潛在新客戶加入，下半年營收可望重返成長軌道。

志強3月營收以美元計，較去年同期成長0.5%，創單月新高。而第1季合併營收53.57億元、年減10.8%。

志強在足球鞋之外，積極發展ASICS及Brooks跑鞋訂單，力求多元化產品組合；第2季印尼廠開始放量後，跑鞋陸續出貨，加上世足賽出貨旺季來臨，預期下半年營運將優於上半年，全年營收看好持續突破新高。

鈺齊首季為傳統淡季，合併營收36.75億元、年增0.2%，但若以美元計則年增4.1%，呈現淡季不淡。

鈺齊目前戶外鞋需求強勁，品牌客戶下單也回溫，2026年春夏款接單動能強勁，訂單能見度長；儘管近期國際情勢紛擾不定，但邁入第2季後，集團產銷營運規模，將呈現季度增長走勢。

鈺齊越南及印尼新廠預計下半年陸續貢獻產能，大客戶On Running強勢成長，可望躍升為最大客戶，成為未來營收成長主引擎。法人估，隨品牌客戶訂單回穩增溫，第1季應為年度相對低點，之後營收逐季向上。

鞋材大廠百和3月營收也回到月增走勢；累計第1季合併營收40.38億元、年減4.9%。百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，極具指標意義。百和稍早表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈現逐月升溫走勢。

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