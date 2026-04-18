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大同攻東亞能源轉型商機 與南亞簽MOU
大同（2371）昨（17）日宣布與南亞簽署合作備忘錄、展開策略結盟，發展次世代T-NEX高效節能變壓器。整合大同研發實力與南亞材料製造優勢，主攻東亞能源轉型與設備汰換需求，以高效率、低損耗電力解決方案，強化電力市場布局，新品計畫於今年日本電設工業展亮相。
各國推動工業設備更新，日本對高效率配電設施需求轉強，T-NEX設計符合日本高效能基準，能有效提升供應彈性。雙方合作可望優化供應鏈穩定性、建立具競爭力的成本結構，加速產品在區域市場的滲透。
大同強調，T-NEX系列將是電力事業群出海重要產品線，未來雙方針對技術強化、產能協調及東亞業務建立緊密聯繫。以南亞在材料端的製造量能，提升區域市場的供應鏈韌性，掌握全球低碳排電力設備的長期成長趨勢。
大同透露，近年持續投入能源轉型與系統整合，除了變壓器外，亦積極推廣IE4高效率馬達，爭取更多海外基礎建設與減碳訂單。
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