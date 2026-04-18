大同攻東亞能源轉型商機 與南亞簽MOU

雄獅（2731）搶攻創作者經濟變現商機，旗下聯盟分潤平台「Lion Affiliate」上線不到兩年，創作者（LIONER）人數已突破1,000人，帶動導購業績快速放大，首季較上線初期成長逾四成，全年營收年增率可望突破七成、上看1億元，展現微型網紅矩陣的龐大動能。

2026-04-17 23:37