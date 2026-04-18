聽新聞
0:00 / 0:00

大同攻東亞能源轉型商機 與南亞簽MOU

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）昨（17）日宣布與南亞簽署合作備忘錄、展開策略結盟，發展次世代T-NEX高效節能變壓器。整合大同研發實力與南亞材料製造優勢，主攻東亞能源轉型與設備汰換需求，以高效率、低損耗電力解決方案，強化電力市場布局，新品計畫於今年日本電設工業展亮相。

各國推動工業設備更新，日本對高效率配電設施需求轉強，T-NEX設計符合日本高效能基準，能有效提升供應彈性。雙方合作可望優化供應鏈穩定性、建立具競爭力的成本結構，加速產品在區域市場的滲透。

大同強調，T-NEX系列將是電力事業群出海重要產品線，未來雙方針對技術強化、產能協調及東亞業務建立緊密聯繫。以南亞在材料端的製造量能，提升區域市場的供應鏈韌性，掌握全球低碳排電力設備的長期成長趨勢。

大同透露，近年持續投入能源轉型與系統整合，除了變壓器外，亦積極推廣IE4高效率馬達，爭取更多海外基礎建設與減碳訂單。

日本 競爭力 大同

延伸閱讀

微星 Eco 充電樁獲 OCPP 認證 全面接軌國際標準

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

相關新聞

大同攻東亞能源轉型商機 與南亞簽MOU

大同（2371）昨（17）日宣布與南亞簽署合作備忘錄、展開策略結盟，發展次世代T-NEX高效節能變壓器。整合大同研發實力與南亞材料製造優勢，主攻東亞能源轉型與設備汰換需求，以高效率、低損耗電力解決方案，強化電力市場布局，新品計畫於今年日本電設工業展亮相。

中台買庫藏 目標1,500張

中台（6923）昨（17）日召開董事會，決議通過自4月20日起兩個月內買回庫藏股，預定買回普通股1,500張，約占已發行股份總數1.64%，買回區間價格為65元至95元，預計最高投入1.425億元。

正新：5月輪胎一定漲價 今年營運有信心比去年好

全球輪胎製造大廠正新總經理李進昌昨（17）日表示，全球各種原物料都上漲，油價更是狂飆，輪胎市場為反應成本，5月也一定會漲價，至於漲幅多少，由於市場還在變動，公司將等到4月下旬才會宣布；正新全球布局發威，今年營運有信心比去年更好。

雄獅網紅平台助攻營運

雄獅（2731）搶攻創作者經濟變現商機，旗下聯盟分潤平台「Lion Affiliate」上線不到兩年，創作者（LIONER）人數已突破1,000人，帶動導購業績快速放大，首季較上線初期成長逾四成，全年營收年增率可望突破七成、上看1億元，展現微型網紅矩陣的龐大動能。

中石化產品價格攀高

中石化（1314）昨（17）日舉行法人說明會，總經理暨發言人陳穎俊表示，受中東戰爭影響，今年上半年主產品隨原物料趨勢走高，己內醯胺（CPL）、丙烯腈（AN）第2季價格有望來到近年高點，今年第1季產品已有部分獲利。

雷虎3月每股賺0.14元

無人機大廠雷虎（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公布3月自結合併營收1.2億元、年增5%，本期淨利0.21億元、年增14%，每股純益0.14元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。