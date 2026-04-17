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雷虎3月每股賺0.14元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

無人機大廠雷虎（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（17）日公布3月自結合併營收1.2億元、年增5%，本期淨利0.21億元、年增14%，每股純益0.14元。

雷虎科技3月初也曾公告1月自結數，1月本期淨利0.5億元、年增645%，單月每股稅後純益0.33元。

雷虎16日公告，取得國防部陸軍司令部無人機採購案兩項標案，包括沉浸式訓練型無人機採購案，及訓練用自殺式無人機採購案，兩案合計契約金額2,033.8萬元。

雷虎科技表示，此案屬於國防應用領域，具高度指標意義，也顯示公司無人機產品已正式導入國軍訓練體系，有助於未來爭取後續擴大採購及相關國防標案。

另為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎科技已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案；俄亥俄州無人機零件廠預計今年第2季投產。

雷虎也會積極參加國際性展覽，爭取訂單。包括3月在德國杜塞道夫舉行的「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，及5月12日在底特律登場的「美國海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」等。

無人機 雷虎科技

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