中石化（1314）昨（17）日舉行法人說明會，總經理暨發言人陳穎俊表示，受中東戰爭影響，今年上半年主產品隨原物料趨勢走高，己內醯胺（CPL）、丙烯腈（AN）第2季價格有望來到近年高點，今年第1季產品已有部分獲利。

陳穎俊說明，戰爭以來主產品CPL及PA6價格隨原物料上漲，已來到近幾年高點。預估第2季CPL價格可能來到每噸2,000美元上下。美伊衝突爆發後，中國大陸開工率由過去的九成下滑至七成，供給收緊下，預期今年上半年CPL及PA6價格有望來到近年頂點。

至於AN產品，因下游主要流向亞洲市場，受美國對等關稅影響較小，2025年量、價維持穩定，產銷量均微幅增加；美伊戰爭後，上游原料供應偏緊，形成成本支撐，AN價格具有一定支撐力，產品利潤改善；預估上半年價格將持續上漲，可能攀升至2022年烏俄戰爭前水準。

鼎越京華廣場一案，由於目前該案土地仍屬司法扣押狀態，中石化表示，未來公司將在充分了解裁定書全部內容並徵詢律師專業意見後研擬因應之方案，維護股東權利。聯貸還款進度部分，中石化表示，截至今3月底，已如期償還5億元，借款餘額為新台幣68.8億元。

中石化也積極規劃轉型策略，並取得進展。公司表示，已規劃朝新能源、5G電池低介電樹脂及半導體材料方向開發。在新能源部分，電池阻燃劑已獲首筆訂單，預期今年年中配合中國鋰電池新法規上線，推廣導入相關產品，同時新系列產品完成實驗室開發進行推廣測試。