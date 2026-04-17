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雄獅網紅平台助攻營運

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

雄獅（2731）搶攻創作者經濟變現商機，旗下聯盟分潤平台「Lion Affiliate」上線不到兩年，創作者（LIONER）人數已突破1,000人，帶動導購業績快速放大，首季較上線初期成長逾四成，全年營收年增率可望突破七成、上看1億元，展現微型網紅矩陣的龐大動能。

雄獅昨（17）日於松菸舉辦「LIONER千人破億感恩祭」，集結近200名創作者，進一步擴大平台影響力。雄獅董事總經理黃信川表示，LIONER是雄獅精準觸及「非傳統客群」與「年輕世代」的社群觸角。透過創作者網絡，更高效地進行精準行銷，建構穩健的OMO（Online Merge Offline）全通路旅遊生態圈。

「雄獅聯盟平台Lion Affiliate」自2024年9月上線以來，靠著導購分潤，吸引創作者，內部數據顯示，LIONER高達九成的導購訂單來自初次購買雄獅行程的新客，有效為品牌注入強勁新血，透過平台下單的消費者輪廓也呈現年輕化趨勢，以28至48歲具備高消費力的中堅世代為大宗，占比達四成。此外，透過創作者渠道更成功打破既有框架，將男性客群佔比拓展至44%，高於集團平均水準，證實該平台具觸及多元潛在客群的穿透力。　

雄獅建構從「自由行碎片化元件」到「深度團體旅遊」的完整產品光譜，LIONER在票券類產品，如觀光車票、景點門票等，展現極高轉單率；同時，雄獅核心的「主題團體行程」，包括星宇香港自由行、東京希爾頓溫泉、歐洲行程等，也創造亮眼轉換表現，其中熱賣區域，短線以日本、台灣、泰國與香港為主，長線則以瑞士與土耳其表現亮眼，顯示LIONER能帶動高頻次的短線旅遊買氣，同時亦具備推動高單價、長程線行程的社群信任度。

松菸 雄獅

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