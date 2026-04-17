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中台啟動庫藏股 將買回1,500張

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

中台（6923）17日公告，為維護公司信用及股東權益，董事會決議自20日起啟動庫藏股，預定二個月內於集中交易市場買回1,500張普通股，買回區間價格為每股65元至95元，預計最高斥資約14.2億元，買回後將辦理銷除股份。

這是中台上市以來二度啟動庫藏股，回顧2025年首度執行時，實際買回400張，執行率為20%。中台17日股價強勢，終場大漲6.7元，收在82.8元，漲幅達8.8%。

中台去年全年營收11.56億元，年減32.67%，稅後純益2.78億元，每股純益3.03元，公司並規劃配發3元現金股利，包含盈餘分配2.65元及資本公積發放0.35元，配發率接近百分之百。受惠廢棄物處理需求回升，今年首季營收3.05億元，為近5季新高，年增4.21%。

營收 普通股 庫藏股

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