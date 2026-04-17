中台啟動庫藏股 將買回1,500張

兆聯實業（6944）財務長兼發言人金保華昨（16）日表示，半導體、記憶體及PCB客戶加速擴產，帶動公司營收，將公布的第1季財報有望較上季「三率三升」，累計在手訂單金額較去年底212.6億元成長，再創新高。看好今年營運持續向上，近二年成長動能來自美國市場，今年美國員工人數將上看百人。

2026-04-17 01:12