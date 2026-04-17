中石化法說會／CPL 價格來到近年新高 本業營運有望改善

中石化（1314）17日舉行法人說明會，總經理暨發言人陳穎俊表示，受中東戰爭影響，今年上半年主產品隨原物料趨勢走高，己內醯胺（CPL）、丙烯腈（AN）第2季價格有望來到近年高點，今年第1季產品已有部分獲利。

陳穎俊說明，戰爭以來主產品己內醯胺（CPL）及PA6價格隨原物料上漲，已來到近幾年高點。預估第2季CPL價格可能來到每噸2,000美元上下，達近年新高。

至於丙烯腈（AN）產品，因下游主要流向亞洲市場，受美國對等關稅影響較小，2025年量、價維持穩定，產、銷量均微幅增加；美、伊戰爭後，上游原料供應偏緊，形成成本支撐，AN價格具一定支撐力，產品利潤改善；預估上半年價格將持續上漲，可能攀升至2022年烏俄戰爭前水準。

對於本業、業外財務狀況，陳穎俊表示，2025年受中國大陸產能擴充、對等關稅與同業競爭加劇影響，市場需求偏弱致銷量較上年度減少，影響售價、銷量與獲利。但去年第4季有權益法收益、土地評價等業外項目挹注，虧損幅度較前幾季有所收斂。中石化2025年業外收支10.9億，年減60%；中石化表示，去年除主產品量價下滑，處分不動產收益、不動產評價均較前年減少，但權益法收益則有所增加。

鼎越京華廣場一案，由於目前該案土地仍屬司法扣押狀態，中石化表示，未來公司將於充分了解裁定書全部內容並徵詢律師專業意見後研擬因應之方案，維護股東權利。聯貸還款進度部分，中石化表示，截至今3月底，已如期償還5億元，借款餘額為新台幣68.8億元。

中石化也積極規劃轉型策略，並取得進展。公司表示，已規劃朝新能源、5G電池低介電樹脂及半導體材料方向開發。在新能源部分，電池阻燃劑已獲首筆訂單，預期今年年中配合中國鋰電池新法規上線，推廣導入相關產品，同時新系列產品完成實驗室開發進行推廣測試。

此外，也透過引入苯環及環烯烴樹脂技術，成功兼具低介電與高耐熱特性的CCL材料，針對M7~M9市場推廣，已完成日本、韓國及中國大陸送樣測試。此外，應用於FCCL軟板的低介電材料，亦完成開發，今年度進行台韓送樣測試。

中石化也積極與國內外廠商合作，開發半導體化學材料，目前與客戶合作推進中。