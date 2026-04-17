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兆聯實業在手訂單創高
兆聯實業（6944）財務長兼發言人金保華昨（16）日表示，半導體、記憶體及PCB客戶加速擴產，帶動公司營收，將公布的第1季財報有望較上季「三率三升」，累計在手訂單金額較去年底212.6億元成長，再創新高。看好今年營運持續向上，近二年成長動能來自美國市場，今年美國員工人數將上看百人。
兆聯實業為高科技廠水處理業者，昨日參加證交所主辦「AI及綠能環保產業主題式業績發表會」。金保華指出，今年首季雖去化部份訂單，但持續新接訂單推升在手訂單續增，詳細數字將於5月公布的財報中揭露。
兆聯實業去年賺逾三個股本，因應主要客戶資本支出大幅增加，今年起整體產能至少要提升三成，積極部署人才，美國員工數將倍增達百人規模，支應主要客戶新建工程需求。
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