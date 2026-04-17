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星宇航空行銷聯名商品

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

星宇航空（2646）不斷的擴大布局，今年將飛進歐洲市場外，營運觸角更多元，昨（16）日宣布攜手日清食品合作的創意聯名商品「巨無霸泡麵杯包」正式開賣；另外，星宇航空於德國漢堡舉行的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）大放異彩。

星宇航空表示，以日清經典杯麵造型為靈感打造，「巨無霸泡麵杯包」是將杯身放大數倍的趣味背包，並在外觀上巧妙融入了飛機魚板、日落機窗與機翼等航空元素，讓旅客一看到這款「杯」包；「巨無霸泡麵杯包」不僅是搶眼的收藏品，更是能穿梭於生活的實用單品，也能在日常通勤中，變身為收納午餐、平板電腦等上班必備品的隨身包等。

星宇航空與日清食品聯名開發，以亞洲航點為靈感的三款杯麵 – 日式豚骨、港式XO醬海鮮、泰式冬蔭功，每款口味各兩杯，每包共六杯。星宇航空與日清食品聯名的三款杯麵現可於星宇航空貴賓室享用，而其中的「日式經典豚骨味」更已正式加入長程航線的點心選項中，凡搭乘八小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行中品嚐。

德國 商品 泡麵

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