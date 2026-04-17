承業醫2026年全年拚績增雙位數

承業醫（4164）昨（16）日召開法說會表示，在醫療設備出貨、新事業布局及通路擴張同步推進下，看好今年營運動能延續，預期2026年各季營收皆可望優於去年同期，全年營收挑戰雙位數成長，同時毛利率、獲利表現亦可望優於2025年。

承業醫總經理李明倫指出，公司持續由醫療設備代理轉型為整合型醫療服務平台，營運動能除來自既有設備業務外，也來自通路與新事業布局。其中，旗下「富康活力藥局」目前全台近60家，目標擴展至100家，並規劃於2026年底推動上興櫃。

在醫療設備方面，公司持續深耕高階癌症治療市場，包含IBA質子治療系統已簽訂新客戶，後續將依安裝與驗收進度認列營收；Elekta最新直線加速器EVO機型亦已取得衛福部許可，預計年內完成安裝，有助挹注設備出貨動能。此外，隨達文西手術機器人應用普及，相關手術設備需求同步提升，搭配3D手術顯微鏡等產品線推廣，帶動整體醫療設備業務穩健成長。

除核心設備業務外，承業醫亦積極拓展新興事業。公司指出，近年投入輻射照射服務，採高功率電子束（EB）技術，應用於醫材與食品滅菌，並延伸至半導體材料改質，已與多家業者展開測試與合作開發，成為中長期成長動能之一。

同時，因應高齡化趨勢，公司也跨足長照市場，於桃園楊梅動工興建結合醫療、養護與復健服務的長照園區，導入日本服務模式，搶攻龐大照護需求；另在新興醫療技術領域，代理硼中子捕獲治療（BNCT）系統，已於歐洲展開臨床試驗，有望帶動設備與醫管服務需求。