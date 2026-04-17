中鴻三大鋼品 全都漲

中鴻（2014）昨（16）日開出5月分內銷及6月份外銷盤價。內銷部分，包括熱軋、冷軋均調漲每公噸1,200元，鍍鋅則調漲每公噸1,500元；外銷部分，依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

法人並指出，長期來鋼鐵市場追漲不追跌，近期內外銷鋼品行情走揚，主力上市櫃鋼廠接單明顯改善，有望開始由虧轉盈，情勢往好的方面發展；尤其是時序邁入第2季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。

中鴻表示，就總體經濟來看，依據國際貨幣基金（IMF）最新報告，受中東衝突引發的能源價格飆升、供應鏈挑戰及通膨壓力影響，預估2026年全球經濟成長下調至3.1%，較先前預測數據下降0.2%。

但台灣經濟成長率則大幅調升至5.2％，比先前預測值提高3.1%，主要受惠於全球AI浪潮下的競爭優勢與強勁出口動能，預計將有利企業持續擴大投資並帶動國內相關設備與營造需求。

而觀察鋼市供需變化，世界鋼鐵協會（worldsteel）4月14日發布需求預測報告，預計2026年全球鋼鐵需求量將增長0.3%、至17.24億公噸，並於2027年加速增長2.2%、至17.62億公噸，顯示全球鋼鐵需求已邁入復甦周期。

此外，中東戰事擾動使伊朗供應中斷，造成區域鋼胚資源緊張，並且印度因能源問題限制產出，加上韓國鋼廠第2季集中檢修，預計短期亞洲鋼市供給仍趨於緊繃。

整體而言，中東局勢導致能源與運輸成本攀升，又煤鐵原料價格維持高檔，指標鋼廠亦持續調漲報價，鋼價支撐力道強勁。

考量短期鋼鐵供給處於收斂，下游補庫需求陸續釋出，為反映鋼市現況並提振市場信心，該公司此次內外銷盤價順勢調漲。內銷部分，熱軋和冷軋調漲每公噸1,200元、鍍鋅調漲每公噸1,500元。外銷部分，依產品及地區別調漲，實際報價視行情而定。