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73萬股東看過來！台新新光金6月12日開股東會 紀念品出爐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金將於6月12日召開股東常會。台新新光金／提供
台新新光金將於6月12日召開股東常會。台新新光金／提供

台新新光金（2887）將於6月12日召開股東常會，而台新新光金16日正式公告本次股東常會將延續過往實用風，針對逾73萬名股東發放「多用途矽膠隔熱餐墊」。

台新新光金今年股東會訂在6月12日，4月14日至6月12日停止過戶，而台新新光金近年來股東紀念品都走實用風，曾送過不銹鋼玻璃調味罐、方形密封易撥罐、精緻密封調味罐等，今年則要針對73萬名股東發放「多用途矽膠隔熱餐墊(二入)」。

台新新光金最新公告，持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。

台新新光金本次股東會將於6月12日上午9點召開，開會地點為台新新光金控大樓（台北市仁愛路四段118號2樓）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為5月13日至6月9日止。

台新新光金公告本次股東常會將延續過往實用風，針對逾73萬名股東發放「多用途矽膠隔熱餐墊」。台新新光金／提供
台新新光金公告本次股東常會將延續過往實用風，針對逾73萬名股東發放「多用途矽膠隔熱餐墊」。台新新光金／提供

新光金 台新新光金 股東會紀念品

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