台玻傳通過兩大日商認證 股價一度重回70元力戰前高

玻纖布族群近日股價幾乎都來到前波高點，除德宏率先突破，昨（15）日盤中攻至344元，創下歷史新高。市場傳出台玻通過兩大日商Ibiden和Resonac的認證，帶動台玻股價走強，16日盤中一度衝至72.8元，即將挑戰前高73.5元。

美國科技巨頭持續投入大量資本支出發展AI，市場需求大加上廠商產能供應不及，催生出這波高階玻纖布缺貨潮。Ibiden為全球ABF載板的主要供應商之一，輝達AI伺服器大量採用其生產的IC載板，美系外資表示，ABF載板2025~2030年年複合成長率（CAGR）達16.1%，較過去五年的9%大幅激增，並將自2027年起出現供給短缺。

美系外資指出，由AI驅動的循環已改變過往的產業結構，當ABF載板出現供給短缺狀況後，將進一步強化價格上漲壓力，使得相關廠商獲利表現將倍數成長。

IBIDEN最新財報展望也顯示，通用伺服器、PC、網通應用表現低於預期，但AI應用表現符合預期，高階AI方面需求仍穩，公司正積極拉高AI比重且宣布投入5,000億日圓擴廠搶市。

市場傳出台玻通過兩大日商Ibiden和Resonac的認證，先前台玻的Low DK、特殊規格Low CTE等電子級玻纖布產品已通過銅箔基板（CCL）客戶認證，法人指出，台玻毛利相對高的玻璃纖維比重從過去15~20%，拉高至30%，其中Low CTE玻纖布供不應求，目前訂單能見度已到2027年。

台玻已拍板投入22.5億元、將桃園、鹿港四廠房的高階玻纖布產線從4條增至12條，2026年產能將翻倍。

台玻今以70.5元開高，一度漲至72.8元，但隨即下殺至66元，回測五日線，盤中小跌震盪。