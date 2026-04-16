台企銀股利報喜 現金+股票達1元 爆量大漲站上16元

台企銀（2834）15日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發股利1元，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，配發率達79.3%，優於市場預期，不論現金股利或股票股利皆高於2024年度。 台企銀16日股價跳空開高，盤中大漲逾4%，衝上16元之上，成交量破5.4萬張。

台企銀2025年每股純益1.26元，據董事會最新通過擬分派股利，每股擬配發0.3元現金股利及0.7元股票股利，配發率達79.3%。

相較於2024年的盈餘分派，現金股利及股票股利皆各增加0.1元，股利配發率也從65%提升至79.3%，優於市場預期。

觀察台企銀自2016年以來的股利政策，主要皆是以股票股利為主，搭配部分現金股利，希望保留營運所需的資金，充實資本並支持未來業務成長。

受惠於高利率環境與資產配置需求，公股銀行2025年財富管理淨手收占手續費淨收益，普遍都有48至76%的高占比，顯示財管業務已成為銀行手續費淨收益的重要引擎。

台企銀2025年財管淨手收成長11.2%，占整體淨手續費收益為60%，主要來自保險商品銷售創佳績，展望今年，台企銀表示，成長目標期望延續2025年成長動能，持續推展基金、海外債、保險等投資理財商品，並配合財管2.0申請規劃，深化高資產客戶經營。

台企銀今以16元開高，一度漲至16.35元，盤中大漲逾4%，成交量不到10點半就衝破5萬張。