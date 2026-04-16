台企銀發1元股利吸睛 股價大漲逾5%重返16元之上

擁有38萬名股東的台企銀（2834）15日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利0.3元及股票股利0.7元，總股利合計1元。由於股利配發率逼近8成，也吸引投資人目光。台企銀今早股價一度大漲超過5%，早盤一度觸及16.35元，股價寫下3月2日以來新高，截至上午10點半，成交量已超過5.4萬張。

台企銀2025年稅後純益達122.3億元，年增8.8%，再創新高，每股純益1.26元。此次董事會通過分派股利每股擬配發1元，股利配發率為79.3%，逼近八成，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，若以昨日台企銀收盤價15.5元計算，現金殖利率約1.9%，但由於主要透過股票股利配發，長期投資還原權息收益也相當吸引存股族目光。盈餘分派案也將於6月18日股東會提請表決通過。

台企銀日前已公告3月合併稅後純益11.13億元；累計前三月合併稅後純益34.35億元，相較於去年同期約成長17%，累計合併每股純益0.35元，合併每股淨值15.34元。