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ABC-KY 衝人體診斷業務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

ABC-KY（6598）昨（15）日表示，人體診斷業務今年迎來兩大成長動能，包括腸胃道檢測（GPP）進入旺季、呼吸道檢測（RPP）衝刺美國FDA取證；同時，公司將鎖定大型實驗室痛點進行產品升級，目標開發年採購額達千萬美元等級的關鍵客戶。

時序進入春夏季節轉換，正是過敏、腸胃道疾病的好發期，其中，美國受H3N2流感病毒株持續肆虐影響，使得檢測商機持續強勁。ABC-KY表示，依過往客戶的訂購慣例，第2季起是腸胃道檢測需求旺季，旗下主力產品「17 項腸胃道多元分子檢測套組」 將順勢接棒，成為引領出貨的關鍵動能。

此外，ABC-KY主力產品「呼吸道多元分子檢測」（RPP）搭配核酸萃取龍頭 Thermo Fisher的整合方案，也預期將順利取得美國FDA 510(k)上市許可。此舉將有助於公司將RPP導入更龐大的實驗室客群，為人體醫療診斷業務注入強勁的成長利多。

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