中鋼：鋼鐵產業進入復甦周期

中鋼（2002）表示，世界鋼鐵協會worldsteel於4月14日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求17.241億公噸、年增0.3%，明年需求將達17.62億公噸、年增2.2%，增近3,800萬公噸，反映鋼鐵業進入復甦周期。

中鋼表示，全球經濟穩定復甦，美國製造業維持擴張態勢，製造業供應鏈積極回補庫存；歐洲經濟受惠於通膨放緩與融資環境轉鬆，工業生產回穩；另中國大陸持續擴大財政支出，並強化振興內需政策，但是中東地緣政治衝突未歇，後續發展態勢將牽動全球經濟局勢。

國內部分，人工智能科技應用持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，主計總處預測2026年台灣經濟成長率達7.71%，中長期展望看俏。

歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破820美元；亞洲鋼廠如寶鋼、越南和發等指標高爐廠最新盤價續以漲盤開出，統計自年初來，亞洲鋼廠熱冷軋產品國際報價累漲超過每公噸100美元至120美元，國內下游流通行情累計漲幅達3,500元至4,000元，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

中鋼指出，長期重視用鋼產業鏈穩定發展與供需秩序，依最新成本結構與市場情勢審慎研議，穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，合宜反映鋼廠成本。