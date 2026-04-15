南山人壽第1季合併稅後純益84.54億元 FYP逾229億元

國際情勢震盪影響南山人壽獲利，南山人壽公布3月自結獲利，保險本業表現穩健，受惠於保險合約服務利潤穩定攤銷，及經常性收益貢獻，但因本月受國際情勢震盪影響，致南山人壽2026年3月合併虧損24億元，去年同期則賺43.55億元，累計2026年第1季合併稅後純益約為84.54億元，年減約30％。

保險業務方面，南山人壽3月合併新契約保費收入約91億元，累計第1季合併新契約保費收入達229.27億元，以高保障型商品、理財型商品、及投資型年金商品為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

因應超高齡社會來臨，南山人壽以成為永續健康領航者為目標，積極布建多元的商品服務，協助保戶健康迎向百歲人生。為了進一步協助民眾掌握長壽紅利，南山人壽將在6月9日舉辦「百歲人生 有備而來論壇」，引進國際頂尖的長壽趨勢與觀點，並集結產官學力量，引導國人對長壽時代有深刻的洞見，邁向更美好的百歲人生。